SMA hastası Sevinç Nur yardım bekliyor

İstanbul'da yaşayan Sevinç Nur'a 3 buçuk aylıkken SMA'a tanısı kondu. Henüz 7 aylıkken enfeksiyon kaptı ve yoğun bakıma kaldırıldı, karnından beslenmeye başladı ve cihazlara bağlandı. Şu an 21 aylık olan Sevinç Nur için ailesi 15 ay önce Valilik onayıyla kampanya başlattı. Yurt dışında göreceği tedavi için gereken paranın yalnızca yüzde 21'inin toplandığını söyleyen baba Turan İngin, "Valilik izninin bitmesine 3 ay kaldı ve biz sadece yüzde 21'lik kısmını toplayabildik. 15 aydır ne gecemiz belli ne gündüzümüz" şeklinde konuştu.

KAMPANYA İÇİN SON 3 AY KALDI

Bu ilacı şu ana kadar 107 çocuğun aldığını ve yüzde 98 etkili bir ilaç olduğunu vurgulayan İngin, yardımseverlere şöyle seslendi: "Artık sesimizi duysunlar istiyoruz. Bu çocukların tedavi olma ve yaşama tutunma şansı var. Bir baba olarak yalvarıyorum artık Sevinç Nur'umuz kurtulsun. Kampanya için son 3 ayımız kaldı, bizden sonra başlayanlar kampanyalarını bitirdi. Kızımızın son 1 kilosu kaldı o 1 kiloyu da alırsa tedavi şansını kaybediyor. Çocuğum şu an 21 aylık ama ben bir kere bile kucağıma alamadım, doyasıya sarılamadım. Bu ilacı aldıktan sonra normal bir çocuk olarak hayatına devam edebilecek. Biz de çocuğumuzun normal çocuklar gibi yemek yemesini, parka gitmesini, oyun oynamasını istiyoruz."

"ONLARIN DA YAŞAMAYA HAKKI VAR"

Bu çocukların da yaşamaya hakkı olduğunu söyleyen baba İngin, "Ülkemizde bu kampanyaya destek olup yüzümüzü güldürecek insanlar olduğuna inanıyorum. Sadece Sevinç Nur değil birçok çocuğun kampanyasını bitirebilecek insanlar var. Bu çocuklar için bağış yapsalar hepsi hayata dönecek, bu çocukların hastalığının tedavisi var" ifadelerini kullandı.

DESTEK İÇİN

Sevinç Nur'a destek olmak isteyenler Alıcı Adı kısmına SEVİNÇ NUR İNGİN, Açıklama kısmına da SEVİNÇ NUR yazarak TR 92 0006 4000 0011 0254 5729 13 IBAN numaralı hesaba yardımda bulunabilirler.