SMA hastası Sofia’nın 2 kez kalbi durmuştu! Gen tedavisi sonrası güzel haber!

'AMACIMIZ BİR YIL İÇİNDE YÜTÜREBİLMEK'



Sofia'nın yakın zamanda konuşup, desteksiz yürümesini beklediklerini kaydeden Şen, "Yakın zamanda boynundaki trakeostomi de kapanacak. Artık konuşma valfiyle konuşuyor. Anne-baba gibi kelimeleri biliyor. Trakeostomi de kapandıktan sonra rahatlıkla konuşmasını bekliyoruz. Daha sonra adım atma, desteksiz bir şekilde kendi başına yürüme, boynunu tutma ve oturma süresini çok daha uzun sürelere çıkarma hedefimiz var. Amacımız 1 yıl içinde Sofia Deniz'i yürütebilmek. İnşallah o anı da göreceğiz. Kızımızı yeniden hayata bağlayacağız. Çok daha güzel günler bizi bekliyor" dedi.



MAKİNELERDEN AYRILDI, FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR



Sofia'nın makinelere bağlı yaşam sürmekten kurtulduğunu belirten Umut Şen, "Kızım Zolgensma ilacını almadan önce 10'a yakın cihaz kullanıyordu. Artık cihazlara bağlı değil. Rahatlıkla dışarı çıkabiliyor. Solunum cihazından da ayrıldı. Bunun için solunum terapisine ve fizik tedavilere ihtiyaç oluyor. Tüm bunlar ve aldığı ilaç aslında bir paket. Bu sağlandığında çocuktaki gelişim gözle görülüyor. İlacı aldıktan sonraki 6 ay ve 1 yıl arası ilacın en yüksek etkiyi gösterdiği pik dönem. Bu süreçte çalışmayan kaslarını, daha önce kaybetmiş olduğu kaslarını fizik tedaviyle de birlikte yeniden kazanacak" diye konuştu.



'DEVLETİMİZ BÜYÜK, BU İLACI EMİNİZ GETİRECEKTİR'



Diğer tüm SMA'lı bebeklerin de hiçbir bağış kampanyasına gerek kalmadan ilacına kavuşmasını umut ettiklerini dile getiren Umut Şen, "Devletimiz büyük, bu ilaç eminiz getirilecektir. Geç kalmadan gelmesi, tüm bebeklerin ve ailelerinin hayata yeniden başlaması demek" ifadelerini kullandı.