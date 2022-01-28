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Giriş Tarihi: 28.1.2022 09:44 Son Güncelleme: 28.1.2022 09:49

SMA hastası Tuğrul için el ele

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
SMA hastası Tuğrul için el ele

Şanlıurfa’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören SMA Tip 1 hastası minik Tuğrul, ailesinin başlattığı yardım kampanyasıyla tedavi olmayı bekliyor.

Şanlıurfa'da yaşayan öğretmen Feyza Nur Altun ve polis memuru Yusuf Altun çiftinin ilk çocuklar minik Tuğrul 11 ay önce dünyaya geldi. Bebekleri henüz 3 aylıkken aniden rahatsızlandı ve gittikleri hastanede yapılan testler sonucu aile Tuğrul'un Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığına yakalandığını öğrendi. 7 Aralık'tan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tuğrul, 3 defa entübe oldu. Doktorlar artık kendi kendine nefes alamayan Tuğrul için trake solunumu açılacağını söyledi. Tuğrul'un tedavisi için Şanlıurfa Valiliğinin izniyle "Tuğrul'a güneş ol" ismiyle yardım kampanyası başlatan aile, yaklaşık 50 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören oğullarının tedavi edilebilmesi için umutla bekliyor. Yurtdışındaki tedavi ve ilaç için gerekli parayı toplamak için elinden geleni yapan aile, hayırseverlerden kampanyaya destek vermelerini bekliyor.



"SESİMİZE SES OLUN"

Oğulları Tuğrul'un bir yaşına bu hastalığın pençesinde gireceğini söyleyen baba Yusuf Altun, "Oğlumuzun yaşaması ve sağlığına kavuşması için başlattığımız yardım kampanyasında yardımseverlerden asesimize ses katmalarını bekliyoruz. Yurtdışındaki tedavi ve ilaç için gerekli para çok yüksek bir miktar ve biz inanıyoruz ki bu patayı toplayacağız. Bunun için de herkesten sesimizi bizimle birlikte daha uzaklara duyurmalarını, ellerinden gelen maddi ve manevi destekleri bizden esirgememelerini istiyoruz" dedi.



"BİR ANNE OLARAK GÜZEL HAYALLER KURUYORUM"

Bir anne olarak oğulları Tuğrul için güzel hayaller kurduğunu dile getiren anne Feyza Nur Altun ise, "Bu kampanya ile umutlarımız daha fazla yeşerdi. Şimdiden insanların bize ne kadar destek verdiğini gördük ve bu desteğin daha da artacağını düşünüyoruz. İnşallah bir an önce Tuğrul'la birlikte bütün SMA'lı çocuklar ilaçlarına ve tedavilerine ulaşabilir. Diğer çocuklar gibi sağlıkla yürüyüp, koşup oyun oynayabilirler" şeklinde konuştu.
Yardımseverler minik Tuğrul'un tedavisine TR12 0001 0090 1013 7578 3050 01 IBAN numaralı hesaba, açıklama kısmına "TUĞRUL" yazarak destek olabilirler.

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SMA hastası Tuğrul için el ele
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