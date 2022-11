SMA hastası Yasmin Elif’in tedavisi için konser düzenlendi! “Mucizemden ayrılmak istemiyorum”

Anne Hilal Salman ise, "Böyle bir geceyi organize ederek bizlere yaşam sevinci olan Belediye Başkanımız Mustafa Çay Beyefendiye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Yasmin benim ilk çocuğum. Üç yıldan sonra gelen mucizem. Henüz 22 yaşındayım ama evladımı yaşatmak için mücadele veriyorum. Onu her kucağıma aldığımda her kokladığımda adeta ölümle selamlaşıyorum. Çünkü evladım eğer ki tedavisini alamazsa ne yazık ki biz onu kaybedeceğiz. Onu kaybetmemek için ise her şeyi yapıyorum. Tek isteğim de evladımı yaşatabilmek" şeklinde konuştu.