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Giriş Tarihi: 7.3.2023

SMA ile mücadele eden aileyi bir de deprem vurdu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
SMA ile mücadele eden aileyi bir de deprem vurdu
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde Adana'dnın Sarıçam ilçesindeki evlerinde de hasar oluşan Leman ve Eyüphan Güneş çifti, bir yandan SMA Tip 1 rahatsızlığı ile mücadele eden 28 aylık kızları Aybükenaz'ı kurtarmaya çalışırken bir yandan da başlarını sokacak yeni bir yer arıyor. Kirada oturdukları dairede çatlaklar oluşan Güneş çifti, kendilerini zar zor dışarı atıp yoğun bakımdaki kızlarının yanına koştu. Güneş çifti, ev sahibinin de evi boşaltın isteği üzerine çaresiz kaldı. Şu an evleri olmadığı için kızlarını da yoğun bakımdan çıkaramayan aile çaresiz durumda. Anne Leman Güneş "Biz yaklaşık 28 aydır bir enkazın altındayız ve çıkmak için çabalıyoruz.



O deprem anında ya Aybükenaz da evde olsaydı ne yapardık? Cihazları ile kızımızı nasıl çıkarırdık o an? Yaşadığımız acının tarifi yok. Aybüke'yi hastaneden çıkarabiliriz fakat evimiz hasarlı olduğu için kuzumuza bile kavuşamıyoruz. Onu o kadar çok özlüyoruz ki, fırsat buldukça yoğun bakıma girip kızımızı görmek için çabalıyoruz. Konteyner de olsa fark etmez. Yeter ki ailecek bir arada olalım" dedi. Aylarca yoğun bakımda kalan Aybükenaz'ın yurtdışında tedavi görebilmesi için gereken 2.4 milyon dolar gerekiyor. Valilik onaylı başlatılan kampanyada paranın henüz yüzde 28'i toplanabilmiş durumda.

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SMA ile mücadele eden aileyi bir de deprem vurdu
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