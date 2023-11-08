SMA savaşçısı 6 aylık Aziz Ali’nin kampanyası yüzde 32’ye ulaştı

Adana'da yaşayan Eyüp ve Zeynep Yaman çifti, "(SMA) Tip 1" hastalığına yakalanan 6 aylık yavruları Aziz Ali'yi kaybetmemek için destek bekliyor. Eyüp ve Zeynep Yaman çiftinin ilk ve tek evladı Aziz Ali'ye, 10 günlükken topuk kanından alınan örnek ile SMA Tip 1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konuldu. 6 aylık çocukları Aziz Ali'nin hayatta kalabilmesi için ihtiyacı olan ilaca kavuşması için yardım bekleyen Eyüp ve Zeynep Yaman çifti, kampanyalarının henüz yüzde 32'ye ulaştığını açıkladı.

SAĞLIKÇI ANNE BABA TEK EVLATLARI İÇİN DESTEK BEKLİYORLAR

Adana Seyhan'da ikamet eden baba Eyüp Yaman Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak 3 yıldır görev yapıyor. Koronavirüs ve 11 ili etkileyen Kahramaşanmar merkezli depremlerde de sahada aktif çalışmaya devam eden baba Eyüp Yaman yaptığı açıklamada, oğlu Aziz Ali'nin SMA Tip-1 hastalığının tedavisinin sürdüğünü söyledi. Acılı baba, "Aziz Ali'nin minik bedeniyle hastalıklarla savaştığını gördükçe içimiz yanıyor. Desteklerinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Laborant olan ancak Aziz Ali'nin tedavisi nedeniyle çalışamayan anne Zeynep Yaman ise "Anne ve baba olarak sağlıkçıyız. Bugüne kadar başkalarına şifa bulduk. İlk ve tek evladımız Aziz Ali için desteklerinizi bekliyorum" dedi.

Evde tedavisi süren Aziz Ali'nin ihtiyacı olan ilacı alarak yaşama tutunması için yardım eli bekleniyor. Valilik izinli kampanya henüz yüzde 32'ye ulaştı.

