SMA tedavisi için gerekli para tamamlandı: Ali Ege’ye en güzel doğum günü hediyesi

Konya'da yaşayan Gökçay ailesinin ilk çocukları Ali Ege'ye henüz 20 günlükken SMA TİP 2 teşhisi konuldu. Hemen harekete geçen Gökçay çifti, bebeklerinin yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Gökçay çifti, 1 Şubat doğumlu çocuklarının yaşına girmeden kampanyanın bitmesi için büyük çaba sar etti.Bu mücadele sonunda 11 ayda gerekli paranın üçte ikisi toplandı.Kampanya için mücadele eden Ali Ege'nin emekli astsubay olan dedesi Hüseyin Onat geçtiğimiz haftalarda, "30 yıl boyunca vatanımı korumak için onurla ve gururla mücadele ettim. Şimdi de torunumu kurtarmak için mücadele ediyorum. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Torunuma umut olun" dediği videoyu paylaştı. Binlerce kez izlenen emekli asker dedenin videolu çağrısına duyarsız kalamayan Türk halkı, kampanyaya destek verince, gerekli olan para kısa sürede toplandı. Aile Türkiye'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından, tedavi için Almanya'ya gitmeye hazırlanıyor.