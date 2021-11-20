SMA’lı Aren için zamanla yarış

SMA hastası Aren’in tedavisi için başlatılan kampanyada paranın yüzde 40’ı toplandı. Tedaviden sonuç alınabilmesi için Aren’in belli bir yaşı ve kiloyu geçmemesi gerekiyor. Kalan süre sadece 2.5 ay
AMASYA'DA yaşayan 19 aylık SMA Tip-1 hastası Aren bebeğin hayata tutunabilmesi için 2.5 ayı kaldı. Amasya Valiliği'nin onayı ile başlatılan kampanya kapsamında tedavi için gereken para tutarının yüzde 40'ı toplandı. Şüheda ve Vahap Kaya çifti, çocuklarının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor. Öğretmen baba Vahap Kaya, Aren'in ABDTexas'taki bir hastaneden alınan teklifle yapılacak tedavi için zamanla yarıştıklarını söyledi. Aren bebek için çalışma yapan gönüllü Zafer Çalışkan, "19 aylık oldu, belli ay ve kiloyu geçince geri dönülemez bir yola giriliyor. Tedavinin olumlu sonuç vermesi için son 2.5 ay kaldı" dedi.