SMA’lı Aytun bebeğin kampanyasında yüzde 100’e ulaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölcük İtfaiye Grup Amirliği personeli Osman Erbay ve eşi Ebru Erbay'ın ilk çocukları olan Aytun Miraç'a, henüz 17 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. Minik Aytun'a teşhisin konulmasının ardından gerekli tedavi yollarına başvurdu. Aytun Miraç'ın yurt dışında zolgensma tedavisi alabilmesi için aile, Kocaeli Valiliği onaylı kampanya başlattı. Yüzlerce gönüllünün desteği ile Aytun'un tedavisi için gereken para toplandı. Kampanyanın yüzde yüze ulaşması ile birlikte, yalnızca aile ve gönüllüler değil, tüm Kocaeli büyük bir sevinç yaşadı.

GÖNÜL ELÇİLERİ İLE

Ailenin valilik onayı alarak başlattığı kampanya, yüzlerce Aytun Miraç Gönül Elçileri ile birlikte Ağustos ayında başladı. Kermesler ve sosyal medya kanallarındaki canlı yayınlar ile Ağustos ayında başlatılan kampanya Cumartesi gecesi yüzde yüzlük dilime ulaştı. STK'larında desteği ile kapmanya başarıya ulaşırken, Aytun'un, önümüzdeki günlerde ailesi ile birlikte tedavi için yurt dışına gitmesi bekleniyor.

BABADAN TEŞEKKÜR

Başarıyla tamamlanan kampanya sonunda, sosyal medyadan bir açıklamada bulunanan Aytun Miraç'ın babası Osman Erbay, "3 buçuk aylık çok yorucu ve zorlu bir süreç sonunda tedavi için gerekli parayı topladık. Bu zorlu süreçte en ufak dua eden, en ufak bağış yapan, en ufak destekte bulunan herkesten Allah razı olsun. Hep beraber başardık. Ve siz olmasanız asla başaramazdık. Allah kimsenin çocuğuna böyle hastalık nasip etmesin ve diğer SMA'lı bebeklerin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.