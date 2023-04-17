SMA’lı bebeğin bağış kutusunu çaldı: Hırsızı kovalayan anne kutuyu aldı!

"10 DAKİKADIR KOŞTURUYORUM"

Yaşananlarla ilgili konuşan anne Melek Topuz, "Maalesef ölümcül bir kas hastası bu hastalık. Bu hastalığın tedavisi 35 milyon lira. Bir ailenin toplayamayacağı bir para. O yüzden biz valilikten izin alıp stant açıp bağış topluyoruz. 1 liraya bile muhtacız. Vicdansızın biri gelip kutumuzu çalıp gidiyor. Arkasından 10 dakikadır koşturuyorum. Ben elimle vurmasam kutuyu alıp götürüyor. O vicdansız yakalanamadı ama kaçtı. İnşallah yakalanıp gereği yapılır. Biz çaresiz bir aile olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.