SMA’lı çocuklar için milyonluk yeni ilaç

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2023 bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Gen tedavisinin geri ödeme kapsamında olmamasının eleştiri konusu olduğunu belirten Koca, "SMA Bilim Kurulumuz gen tedavisinin şimdilik uygulamaya alınmasını gerekli görmedi, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın, Risdiplam'ın kullanımını önerdi. İlacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık. Gen tedavisinin etkinliğinin bilimsel kanıtları ortaya çıktarsa uygulamaktan geri duymayız" diye konuştu. Koca, rahim ağzı kanseriyle ilgili ise "Yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız. Bir ayı geçmeden testimiz devreye girecek. HPV aşısının uygulanması konusunda bir çekincemiz asla yok" dedi. Koca hekimlerin verimliliğini artırmak için 32 bin polikliniğe 32 bin tıbbi sekreter alınacağını aktardı.