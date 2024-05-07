SMA’lı Damla için son şans! 3. kampanyada sona ererse tedavi olamayacak

Leyla-Fatih Fırat çiftinin 3 çocuklarından en küçüğü olan Damla'ya SMA Tip-1 ölümcül kas hastalığı teşhisi konulmasının ardından okuma yazması bulunmayan baba Fatih Fırat, o dönemki dolar kuruyla 30 milyon lira olan tedavi ücretini yanlış anlayarak 30 bin lira zannetti. Baba evdeki tüm eşyalarını satıp, eksik kalan kısmı da borçlanarak 30 bin lirayı tamamlayıp hastaneye gitti. Tedavi ücretini yanlış anladığı ve ücretin 30 milyon lira olduğunu öğrenen baba Fatih Fırat adeta yıkıldı.

İLK KAMPANYA YÜZDE 0 İLE BİTTİ

Diyaliz hastası olan baba Fatih Fırat, çevresindeki kişilerin yönlendirmesiyle kızı Damla için yardım kampanyası başlatmak için valilik iznine başvurdu. Damla için valilikten izin çıksa da, hem babanı sağlık durumu, hem de gönüllü olmaması nedeniyle ilk izin yüzde 0 bağışla tamamlandı. İkinci izinde ise Fırat ailesine lise öğrencisi bir kız çocuğu yardım etti. Bu kampanya da ise toplanan bağış miktarı tedavi ücretinin yüzde 5'i kadar oldu.

SON İZİN SON ŞANS

Valilik tarafından SMA hastaları için verilen izin sayısının iki olması nedeniyle aile üçüncü izin ise yargı yoluna gitti. Mahkemenin izin verilmemesine yönelik yürütmeyi durdurma kararı üzerine Damla için yenirden bağış toplanmaya başlandı. Valiliğin de bir sonra 3. izni onaylamasıyla Damla için kritik süreç başladı. Şuanda yüzde 34'e ulaşan Damla'nın yardım kampanyasına sosyal medyada gönüllülerde destek verdi. Leyla ve Fatih Fırat çiftinin işleyişi bilmemesi ve sağlık sorunları nedeniyle ilk izinin boşa gitmesi Damla'nın yardım kampanyasını zora soktu. 3. ve son iznin bitmesine 243 gün kalırken, gönüllüler ve baba Fatih Fırat, var gücüyle bağış topluyor. Baba diyalizden çıktıktan hemen sonra soluğu sokak standında alırken, gönüllüler ise sosyal medyada yaptıkları canlı yayınlarla Damla için bağış topluyor.

DAMLA'NIN ELİNDEN TUTUN

SABAH'a konuşan Damla'nın annesi Leyla Fırat; "İlk izni aldık ama ne yapacağımızı bilemedik. Hiç bilmediğimiz bir sürecin içine girdik. Eşim diyaliz hastası olduğu için ve hiç gönüllümüz olmadığı için ilk iznimiz boşa gitti. İkinci izinde bir lise öğrencisinin yardımıyla yüzde 5'e ulaştık. Şimdi 3. ve son izindeyiz ve yüzde 34'e ulaştık. Eğer bu kez de yüzde 100'e ulaşamazsak bir daha bağış toplayamayacağız. Bu da kızımın tedavi olamayacağı anlamına geliyor. Ne olur Damla'mın elinden tutun. Benim kızım da arkadaşları gibi koşup oynasın" diye konuştu.