Haberler Yaşam Haberleri SMA’lı Efnan, deprem korkusuyla yaşıyor
Giriş Tarihi: 20.3.2023

SMA’lı Efnan, deprem korkusuyla yaşıyor

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
SMA’lı Efnan, deprem korkusuyla yaşıyor
Gaziantep'te yaşayan Yusuf (26) ve Fatma Zehra Aydoğan (22) çiftinin 8 aylık bebekleri Efnan, SMA Tip 1 ile mücadele ediyor. Hafif hasar gören evlerine yeni bir deprem korkusuyla yaşayan aile, umutla tedavi için gereken paranın toplanmasını bekliyor. Yusuf ve Fatma Zehra Aydoğan çifti, geçen temmuzda ilk çocukları Efnan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak 15 günlükken topuk kanı alınan Efnan bebeğe, SMA Tip1 teşhisi konuldu. Yardım kampanyasında tedavi için gerekli paranın yüzde 30'u toplandı. Ancak bu sırada 6 Şubat'ta yaşanan depreme yakalanan ailenin evinde çatlaklar oluştu. Bir yakınlarının evine sığınan aile, ikinci depremde bu evin bahçe duvarları yıkılınca tekrar hafif hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldı. Baba Yusuf Aydoğan, "SMA ile mücadele ederken birde depreme yakalandık. Evladıma bir şey olacak korkusuyla uyuyamıyorum. Tek dileğimiz bir an önce tedavi parasının toplanması" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bloomberg HT muhabiri algı operasyonuna küçük çocuğu alet etti: Söylediği her şey yalan çıktı
Son dakika: Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer alıyoruz
Nevşehir'de can pazarı! Otomobil ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşk yuvarlarını kare kare paylaştı! İşte Seda Sayan’ın villasından yepyeni kareler!
Meral Akşener 'Sıkıntı yok' demişti: HDP etkinliği PKK propagandasına döndü! 'Öcalan sloganları'
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mansur Yavaş’ın sözleri olay oldu! CHP’de kriz zirvesi
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
Hatay nereye inşaa edilecek? 3 prensip kararı alındı: Refahın ve kardeşliğin şehri yeniden yükselecek
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
ARKADAŞINA GÖNDER
SMA’lı Efnan, deprem korkusuyla yaşıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA