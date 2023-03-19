SMA’lı Efnan, deprem korkusuyla yaşıyor

Gaziantep'te yaşayan Yusuf (26) ve Fatma Zehra Aydoğan (22) çiftinin 8 aylık bebekleri Efnan, SMA Tip 1 ile mücadele ediyor. Hafif hasar gören evlerine yeni bir deprem korkusuyla yaşayan aile, umutla tedavi için gereken paranın toplanmasını bekliyor. Yusuf ve Fatma Zehra Aydoğan çifti, geçen temmuzda ilk çocukları Efnan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Ancak 15 günlükken topuk kanı alınan Efnan bebeğe, SMA Tip1 teşhisi konuldu. Yardım kampanyasında tedavi için gerekli paranın yüzde 30'u toplandı. Ancak bu sırada 6 Şubat'ta yaşanan depreme yakalanan ailenin evinde çatlaklar oluştu. Bir yakınlarının evine sığınan aile, ikinci depremde bu evin bahçe duvarları yıkılınca tekrar hafif hasarlı evlerine dönmek zorunda kaldı. Baba Yusuf Aydoğan, "SMA ile mücadele ederken birde depreme yakalandık. Evladıma bir şey olacak korkusuyla uyuyamıyorum. Tek dileğimiz bir an önce tedavi parasının toplanması" dedi.