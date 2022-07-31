SMA’lı Emine Asya’nın bağış kutusunu çalmıştı: O hırsız hakkında flaş gelişme

Destek için konulan bağış kutusu ise 27 Temmuz'da çalındı. Bağış kutusunun içinde 500 TL olduğu belirtildi. Polis ekipleri, ihbarla harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi belirleyip gözaltına alındı. Yardım parası da yeniden yerine kondu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı...