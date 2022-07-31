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Giriş Tarihi: 31.7.2022 16:55 Son Güncelleme: 31.7.2022 16:55

SMA'lı Emine Asya'nın bağış kutusunu çalmıştı: O hırsız hakkında flaş gelişme

Vicdanları sarsan olay Malatya'da yaşanmıştı. SMA hastası 13 aylık Emine Asya Kaya için toplanan bağış kutusunu çaldığı belirlenerek yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

DHA
SMA’lı Emine Asya’nın bağış kutusunu çalmıştı: O hırsız hakkında flaş gelişme

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Emine Asya Kaya için 4 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Tedavi masrafları için yapılan kampanya kapsamında Kışla Caddesi'nde stant kuruldu.

Destek için konulan bağış kutusu ise 27 Temmuz'da çalındı. Bağış kutusunun içinde 500 TL olduğu belirtildi. Polis ekipleri, ihbarla harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi belirleyip gözaltına alındı. Yardım parası da yeniden yerine kondu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı...

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SMA'lı Emine Asya'nın bağış kutusunu çalmıştı: O hırsız hakkında flaş gelişme
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