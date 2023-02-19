SMA’lı Fatma enfeksiyon kaptı

DIYARBAKIR'DA doğduğundan beri SMA tip 1 kas hastalığıyla mücadele eden 2 yaşındaki Fatma Betül Anuştekin'in ailesiyle yaşadığı ev depremde hasar gördü. Aile, ilk iki gün bir camiye sığındı. Ailesiyle oradan oraya taşınan minik kız, bu zorlu süreçte enfeksiyon kaptı. Durumu kötüleşen Fatma Betül, hastaneye kaldırıldı. Daha önce Kızıltepe'de imamlık yapan ve şu anda Kırgızistan'da imam olarak görev yapan baba Emrullah Anuştekin, kızının durumunun enfeksiyon sebebiyle kritik olduğunu söyleyerek, binlerce kilometreden yardım istedi.