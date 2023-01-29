Haberler Yaşam Haberleri SMA’lı Göktuğ için sahne aldılar
Giriş Tarihi: 29.1.2023

SMA’lı Göktuğ için sahne aldılar

DHA
SMA’lı Göktuğ için sahne aldılar
Bursa'da iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu, tiyatro eğitimi almayan 22 kişiden oluşan '1 Başka Tiyatro' adlı grup, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında SMA Tip-2 hastası 21 aylık Göktuğ bebek için sahne aldı. Oyunun bilet gelirleri, gen tedavisi için 3 aylık süresi kalan Göktuğ bebeğin valilik izniyle yürütülen yardım kampanyasına bağışlandı. Göktuğ'un annesi Derya Aykan (23), "Göktuğ'u para yüzünden kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu. Oğlunun tedavisi için 3 aylık süresi kaldığını ve kampanyanın çok yavaş ilerlediğini söyleyen anne Derya Aykan, "Bütün hayırseverlerden Göktuğ'a destek olmasını istiyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
SON DAKİKA | İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Dışişleri Bakanlığından ABD ve Avrupa'ya seyahat uyarısı
SON DAKİKA| İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Geçici olarak durduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Zafer ve İYİ Parti'den istifa eden 813 üye, MHP'ye katıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
Ekşi Sözlük'ten 'seçim öncesi' operasyon: Muhafazakar yazarları tek tek susturdular!
ARKADAŞINA GÖNDER
SMA’lı Göktuğ için sahne aldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA