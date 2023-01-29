SMA’lı Göktuğ için sahne aldılar

Bursa'da iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu, tiyatro eğitimi almayan 22 kişiden oluşan '1 Başka Tiyatro' adlı grup, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında SMA Tip-2 hastası 21 aylık Göktuğ bebek için sahne aldı. Oyunun bilet gelirleri, gen tedavisi için 3 aylık süresi kalan Göktuğ bebeğin valilik izniyle yürütülen yardım kampanyasına bağışlandı. Göktuğ'un annesi Derya Aykan (23), "Göktuğ'u para yüzünden kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu. Oğlunun tedavisi için 3 aylık süresi kaldığını ve kampanyanın çok yavaş ilerlediğini söyleyen anne Derya Aykan, "Bütün hayırseverlerden Göktuğ'a destek olmasını istiyoruz" dedi.