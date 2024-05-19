SMA’lı Hüma yaşamak istiyor

SMA TİP-2 hastalığıyla mücadele eden 44 aylık Amine Hüma, günlerdir yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Konya'da yaşayan Mustafa Ertuğrul ve Ayşe Ertuğrul çiftinin 2020 yılında doğan çocuklarına 13 aylıkken SMA Tip-2 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile, kızlarının yurtdışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Ancak üç yıla yakındır süren kampanya henüz yüzde 62'i seviyesinde. Amine Hüma'nın durumu son günlerde oldukça kötüye gitti. Belediyede işçi olarak çalışan baba Mustafa Ertuğrul, kızlarına yardım edilmesini istedi.