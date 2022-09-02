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Giriş Tarihi: 3.9.2022

SMA’lı İdil Ayşe’ye, ABD’de gen tedavisi uygulandı

DHA
SMA’lı İdil Ayşe’ye, ABD’de gen tedavisi uygulandı
Kırklareli Lüleburgaz'da öğretmen Zeynep Adakan ile esnaflık yapan İbrahim Adakan'ın kızları İdil Ayşe'ye yaklaşık 1 yıl önce SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konuldu. İdil Ayşe'nin tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması için başta Kırklareli Valiliği'nce olmak üzere bağış kampanyası düzenlendi. Mart ayında başlatılan kampanya, geniş kesimden ilgi gördü. Kampanyada İdil Ayşe'nin tedavi giderlerini karşılayacak 1 milyon 948 bin dolar toplandı. Paranın toplanmasının ardından İdil Ayşe, anne ve babası ile tedavi görmek üzere 18 Ağustos günü ABD'nin Bostan kentine gitti. Burada Boston Children's Hospital'da tedavi altına alınan İdil Ayşe'ye dün akşam gen tedavisinde Zolgensma uygulandı. İdil Ayşe'nin babası İbrahim Adakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine destek olanlara teşekkür ederek, "Allah halkımızdan razı olsun. Haklarını asla ödeyemeyiz. Bağışlar ve paylaşımlar sayesinde evladımız kurtuldu. Bundan sonraki tüm gelişmelerden halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. İdil Ayşe kurtuldu. Sıra diğer bebeklerimizde" dedi.

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SMA’lı İdil Ayşe’ye, ABD’de gen tedavisi uygulandı
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