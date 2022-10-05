SMA’lı oğlu üzülür diye ikizini sevemiyor

Van'da yaşayan Ersin ve Berivan Öndil çiftinin 21 aylık ikizlerinden Metin, SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele ediyor. Metin'e doğduktan bir süre sonra SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Küçük çocuk, 5 farklı cihazla yatağa bağımlı halde yaşıyor. İkizi Çetin ise sağlıklı. Öndil ailesi, gönüllülerin desteği ile Metin'in tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için 6 ay önce valilik onaylı kampanya başlattı. Anne Berivan Öndil, Metin üzülmesin diye ikizi Çetin'i sevemiyor, kucağına alamıyor. Bu durumun kendisini kahrettiğini belirten Öndil, "Metin'e 6 aylıkken SMA teşhisi konuldu. Mücadelemiz devam ediyor. O kadar zor ki ikizi gülüp, koşuyor ama kardeşi yatağa bağlı halde. Çetin'e bir şey yedirmeye korkuyorum. Kardeşi görür de üzülür diye. Bu beni kahrediyor. Artık oğlumun 'anne' demesini istiyorum. İstiyorum ki o da ikizi gibi koşsun. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.