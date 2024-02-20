SMA’lı torunun kampanyasına dikkat çekmek için kurgu saldırı videosu çektirmiş

Çalışmalar sonucunda Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kepez İlçesi Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi üzerinde S.B. isimli şahsın torunu Y.Y.B.'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek tezgah açtığı bilgisi elde edilmesi üzerine S.B. isimli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli S.B. torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım toplamada dikkat çekmek için kurgu yaptığını beyan etmesi üzerine şahsa adli işlem yapılmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlarken, halkımızın vicdanını sömürmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."