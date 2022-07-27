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Giriş Tarihi: 27.7.2022 10:06

SMA’lı yavru 5’nci kez yoğun bakımda: Tek isteğim yardım ve merhamet

Adana'da 3 ay önce ambulans kazasında solunum cihazları çıkınca nefessiz kalıp yoğun bakıma alınan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 10 aylık Yasmin Elif Salman, bu kez enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındı. Kızının doğduktan sonra 5’inci kez yoğun bakıma alındığını belirten Hilal Salman, "Kızım 10 aylık ömrünün 5 ayını yoğun bakımda geçirdi. Onu doyasıya kucağıma almadan kara toprağın altına vermek istemiyorum” dedi.

DHA
SMA’lı yavru 5’nci kez yoğun bakımda: Tek isteğim yardım ve merhamet

Nisan ayında İstanbul'daki tedavisinin ardından Adana'ya getirilmek için yola çıkarılan SMA Tip-1 hastası Yasmin Elif Salman'ı taşıyan ambulans, Aksaray-Adana kara yolunda kaza yaptı. Yasmin bebek, kazadan yara almadan kurtuldu. Solunum cihazlarının çıkması sonucu nefessiz kalınca yoğun bakıma alınan minik Yasmin, 1 ay sonra taburcu edildi.
Ciğerlerinde gelişen enfeksiyon nedeniyle rahatsızlanınca 16 Temmuz'da kentte bir özel hastaneye yatırılan Yasmin elif Salman, yine yoğun bakıma alındı. Günlerdir kızından gelecek iyi bir haber için hastane kapısında beklediklerini söyleyen Hilal Salman, "Bu kez kızımı morgun kapısından çıkartmaktan çok korkuyorum" dedi.

'10 AYLIK ÖMRÜNÜN 5 AYI YOĞUN BAKIMDA GEÇTİ'

Kızının doğduktan sonra 5'inci kez yoğun bakıma alındığını belirten Hilal Salman, şu ifadeleri kullandı:
"Kızım SMA hastası olduğu için en küçük enfeksiyon dahi yoğun bakım sürecini gerektiriyor. Evladımdan tekrar ayrı kaldım. Kızım, 10 aylık ömrünün 5,5 ayını yoğun bakımlarda geçirdi. Evladımı doyasıya kucağıma almadan kara toprağın altına vermek istemiyorum. Allah rızası için kızımın elinden tutun. Onun alacağı nefes için benim milyon dolarlara ihtiyacım var. Ne yazık ki tek başıma bunu bir araya getiremiyorum. İlaç kampanyası yüzde 26'ya ulaştı. Tek isteğim, hayırseverlerin yardımı ve merhameti."

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SMA’lı yavru 5’nci kez yoğun bakımda: Tek isteğim yardım ve merhamet
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