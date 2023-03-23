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Giriş Tarihi: 24.3.2023

SMA’lı Yunus bebek Almanya’ya gidecek

SMA’lı Yunus bebek Almanya’ya gidecek
Gümüşhane'de Fatih-Nazan Kaçan çiftinin 3 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan çocukları Yunus Emre için geçen yıl haziranda valilik onaylı, yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Yunus Emre'nin tedavisi için gerekli olan 35 milyon TL'yi aşkın para toplandı. Yunus Emre, tedavi olmak için Almanya'ya gidecek. Anne Kaçan, "Evladım bize destek verenler sayesinde ilacına kavuşacak. Hiçbir anne ümitsizliğe kapılmasın. Evladım artık bu oyuncakları ile oynayabilecek, yürüyebilecek, koşacak. Akranları gibi parka gidip parklarda oyun oynayabilecek" dedi. Dede İmdat Eryılmaz ise "Vize işlemlerini tamamladıktan sonra 5 kişi Almanya'ya gideceğiz. Artık torunumla oynayabileceğim" diye konuştu. DHA

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SMA’lı Yunus bebek Almanya’ya gidecek
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