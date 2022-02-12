Soba 3 can aldı: 3 kuşak yok oldu

Şahinbey ilçesinin Onur Mahallesi 44 Nolu sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre dün gece akraba ziyaretinden gelen Meryem Özkan (65), kızı Selma (27) ve 8 yaşındaki torunu Yusuf Özçelik'ten bir daha haber alamayan komşuları kapıyı çalmalarına rağmen açar olmayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kapıyı açtıklarında evin bir odasında yerde yatan 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine eve gelen Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından anne, kızı ve torununun cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.