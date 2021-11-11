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Giriş Tarihi: 11.11.2021 14:10 Son Güncelleme: 11.11.2021 14:43

Soba can aldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Soba can aldı

Gaziantep'te etkili olan poyraz nedeniyle sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesinin kırsal Bedirköy mahallesinde, gece sobayı yakarak uyuyan Ökkeş (67) ve Hanım Karayılan (57) çiftinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde kapıyı açan olmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Yaşlı çifti hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan yakınları durumu 112 acil ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Ökkeş Karayılan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan eşi Hanım Karayılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ökkeş Karayılan'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Karayılan'ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Soba can aldı
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