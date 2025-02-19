Soba faciası can aldı! Sobayı yakmak isterken evi yaktılar

Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesinde bulunan bir bağ evine giden Yunus Tapan ve T.D, yakmak için hazırladıkları sobayı benzinle tutuşturmak istedi. Benzinin aniden alev alması ile panik yapan Yunus Tapan, elindeki benzin şişesini kapıya doğru fırlattı. Alevler kapıyı da sarınca iki arkadaş içerde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altına alan ekipler, iki arkadaşı içerden ağır yaralı olarak kurtardı. Yunus Tapan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, T.D ise Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Tapan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. T.D'nin ise yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.