Soba imal edip depremzedelere göndermişlerdi! O öğrencileri maça götürdüler

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, 6 Şubat'ta yaşanan ve ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin mağduru olan depremzedelerin kullanması için odun ve kömür sobaları imal etti. Öğretmen ve öğrenciler, imal ettikleri sobalardan okullarında bilgilendirme konferansı veren İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği Polisleri'ne bahsetti. 561 adet odun ve kömür sobası, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından deprem felaketinden etkilenen illere götürüldü ve depremzedelere ulaştırıldı. Sobalar Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman İlleri'ndeki çadırlara ve konteynerlere kuruldu.

"MAÇ 90 DAKİKA KARDEŞLİK BİR ÖMÜR" PANKARTI AÇTILAR

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği Polisleri; sobaları imal eden Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencilerine teşekkür mahiyetinde özel bir program düzenledi. 100 öğrenci ve 10 öğretmen, Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftası'nda İstanbul'daki Vodafone Park Stadı'nda oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçına götürüldü. Polisler, öğretmenler ve öğrenciler, maçı izledikleri Vodafone Park Kuzey Tribünü'nde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı ve üzerinde "Maç 90 dakika kardeşlik bir ömür" yazılı bir pankart açtı. Öğrenciler ilk defa Süper Lig maçına geldiklerini ve hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşadıklarını ifade ederek İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a teşekkür etti.