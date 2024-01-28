Haberler Yaşam Haberleri Soba yangınında anne kurtarıldı oğlu can verdi
Giriş Tarihi: 29.1.2024

Soba yangınında anne kurtarıldı oğlu can verdi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Soba yangınında anne kurtarıldı oğlu can verdi
Burdur'da önceki gece Fatmana Evcil (76) ve oğlu Murat Aynur'un (41) yaşadığı Hızır İlyas Mahallesi'ndeki müstakil evde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar bulunan komşuları vakit kaybetmemek için eve girip Fatmana Evcil'i alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Oğlu Murat Aynur ise evde mahsur kaldı. Oğlunun evde kaldığını öğrenince sinir krizi geçiren Evcil, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında Murat Aynur'un cansız bedeni tanınmaz halde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Biden: Ürdün'de 3 ABD askeri öldürüldü
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Altınok'tan dar gelirliye konut sözü
Babamın evini satıp filmini çekeceğim
Son dakika: Fenerbahçe zirvede kayıpsız! Kanarya, evinde Ankaragücü’nü geriden gelerek yıktı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Soba yangınında anne kurtarıldı oğlu can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA