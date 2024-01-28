Soba yangınında anne kurtarıldı oğlu can verdi

Burdur'da önceki gece Fatmana Evcil (76) ve oğlu Murat Aynur'un (41) yaşadığı Hızır İlyas Mahallesi'ndeki müstakil evde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar bulunan komşuları vakit kaybetmemek için eve girip Fatmana Evcil'i alevlerin arasından kurtarmayı başardı. Oğlu Murat Aynur ise evde mahsur kaldı. Oğlunun evde kaldığını öğrenince sinir krizi geçiren Evcil, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında Murat Aynur'un cansız bedeni tanınmaz halde bulundu.