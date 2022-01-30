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Giriş Tarihi: 30.1.2022 09:37 Son Güncelleme: 30.1.2022 09:51

Soba zehirlenmesi: 1 yaşındaki bebek ve annesi öldü!

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Soba zehirlenmesi: 1 yaşındaki bebek ve annesi öldü!

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki ablanın ise tedavisi sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde, koronavirüs nedeni ile karantinada bulunan 4 kişilik ailede evde sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle anne Yasemin Yüceay (34) ile 1 yaşındaki bebeği Yasin hayatını kaybetti. Baba Yasin Yüceay (41) ile 5 yaşındaki kızı İkra hastanede tedavi altına alındı. Ailenin Kovid- 19 karantinasında olduğu öğrenildi.

KOMŞULARI FARK ETTİ

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat ile Yasemin Yüceay çiftini telefonla aradı. Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde korknuç manzara ile karşılaştı. Görevliler bir odada Yasemin Yüceay'ı yüzüstü yatakta yatar halde, bebekleri Yasin'i ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte buldu. Evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay'ı tek kişilik baza yatakta, kızı İkra'yı ise yer yatağında buldu. 112 sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin'in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra'nın ise tedavi altına alındığını bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ferhat Yüceay ambulans ile Serik'teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yasemin Yüceay ve oğlunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLECEK KARANTİNASINDALARMIŞ

Ferhat Yüceay'ın Belek'te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 3 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi. Olayı öğrenen Yüceay çiftinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Soba zehirlenmesi: 1 yaşındaki bebek ve annesi öldü!
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