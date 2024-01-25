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Giriş Tarihi: 25.1.2024 09:18 Son Güncelleme: 25.1.2024 09:42

Sobadan çıkan alevler sonucunda ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Ardahan Sanayi Sitesi'nin bir iş yerinde sobadan çıkan yangın sonucu ağır yaralan Oğuz Topçu (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Sobadan çıkan alevler sonucunda ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Ardahan'ın Oğuz Topçu, dün sabah saatlerinde çalıştığı iş yerlerinde soba yakmak için döktüğü yanıcı maddenin aniden alev alması sonucu alevler içinde kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Ardahan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Topçu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sabah hayatını kaybetti. Gencin ölümü Ardahan'da herkesi üzüntüye boğdu.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar, yayınladığı taziye mesajında, "Geçirdiği bir kaza sonucu rahmetli olan genç kardeşimiz Oğuz Topçu'nun vefatı bizleri derinden üzmüştür. Kardeşimize Allah'tan rahmet, Topçu ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

Genç yaşta hayatını kaybeden merhum Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

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Sobadan çıkan alevler sonucunda ağır yaralanan genç kurtarılamadı
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