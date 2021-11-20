Sobadan sızan duman yaşlı çiftin sonu oldu

Adana'da kendilerinden bir süredir haber alınamayan 60 yaşındaki Elif Genç ile 65 yaşındaki eşi Adil Genç, evlerinde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre yaşlı çiftin, evdeki sobanın tütmesi sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Genç çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Acı haberi alan yakınları da olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

HABER ALINAMIYORDU

Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Akıncılar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; tek başlarına yaşayan Elif ve Adil Genç'ten bir süredir haber alamayan ve telefonları da yanıtsız kalan yakınları, bu durumu şüpheli buldu. Eve gidip, yaşlı çifti kontrol etmek için evlerine gitti. Kapıyı açıp binaya girenler, Elif ve Adil Genç'in cansız bedenini buldu.

GAZDAN ZEHİRLENDİLER

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, her ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, ilk belirlemelere göre de çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü öğrenildi. Genç çiftinin kesin ölüm nedeni ise, yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak