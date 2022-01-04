Sobadan sızan gaz baba ve 2 çocuğunun sonu oldu

Adana'da 40 yaşındaki Samet Çulha 2 çocuğuyla birlikte odada sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi. Eşini ve 2 yavrusunu ölü olarak odada bulan anne Asiye Çulha gözyaşlarına boğuldu.
ANNELE TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU
Olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi 4182 sokaktaki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin'i (6) okula göndermek için kalktı. Eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı oda da yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediğinde çocuklarının ve eşinin de hareketsiz oluğunu fark edince çığlık atarak yardım istedi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Asiye Çulha'nın çığlıkları üzerine yardıma gelen komşular, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Asiye Çulha'da yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı.