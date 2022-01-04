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Giriş Tarihi: 4.1.2022 09:56 Son Güncelleme: 4.1.2022 10:18

Sobadan sızan gaz baba ve 2 çocuğunun sonu oldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU

Adana’da sobadan sızan karbonmonoktsit 40 yaşındaki Samet Çulha ve 2 evladının sonu oldu. Eşini ve çocuklarını odada ölü bulan Asiye Çulha sinir krizi geçirdi.

Adana'da 40 yaşındaki Samet Çulha 2 çocuğuyla birlikte odada sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdi. Eşini ve 2 yavrusunu ölü olarak odada bulan anne Asiye Çulha gözyaşlarına boğuldu.

ANNELE TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi 4182 sokaktaki 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. İddiaya göre Asiye Çulha (35) sabah çocukları Ali (8) ve Hüseyin'i (6) okula göndermek için kalktı. Eşi Samet Çulha (40) ile birlikte sobalı oda da yatan çocuklarının yanına geldi. Çocuklarına seslenen anne cevap alamayınca yanlarına gidip uyandırmak istediğinde çocuklarının ve eşinin de hareketsiz oluğunu fark edince çığlık atarak yardım istedi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Asiye Çulha'nın çığlıkları üzerine yardıma gelen komşular, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alarak eve gelen Çulha ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Anne Asiye Çulha'da yakınları tarafından evin ikinci katına çıkartılarak teskin edilmeye çalışıldı.

Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada baba ve iki oğlunun ilk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksitten dolayı zehirlendikleri tahmin ediliyor. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Sobadan sızan gaz baba ve 2 çocuğunun sonu oldu
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