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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:24 Son Güncelleme: 9.1.2023 10:25

Sobadan sızan gaz can aldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kirkille Mahallesi'nde yaşayan Yaşar (85) ve Zeynep Karayel(79) çifti sobadan sızan Karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Sobadan sızan gaz can aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Kırkkile Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün anne ve babasını arayan oğlu İsmail Karayel haber alamadı. Yaşlı oldukları için durumlarından endişe eden İsmail Karayel sabah saatlerinde babasının evine gitti. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile eve girince anne ve babasının cansız bedenleri ile karşılaştı.

Hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Yaşar ve Zeynel Karayel'in sobadan çıkan Karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirlendi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Sobadan sızan gaz can aldı
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