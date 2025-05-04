Sobadan sızan gaz can aldı: Gazi ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Yahşihan'a bağlı Irmak köyü camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi ve eşi, dualar ve gözyaşları eşliğinde köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Yeşilöz mevkisindeki evde yaşandı. 67 yaşındaki Gazi Celal Türkoğlu ve 64 yaşındaki eşi Sündüs Türkoğlu, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri evde detaylı inceleme yaparken, cenazeler otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Celal Türkoğlu'nun, askerlik görevini yaparken gözünden yaralandığı ve 2023 yılında "gazi" unvanı aldığı öğrenildi.