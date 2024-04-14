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Giriş Tarihi: 15.4.2024

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş yaşamını yitirdi. Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak'taki müstakil evde yaşayan Ahmet Can (17) ve kardeşi Samet Karaaslan'ı (19) anneleri dün sabah yataklarında hareketsiz bulunca 112'yi arayarak yardım istedi. Yapılan incelemede kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri belirlendi. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen anne sinir krizi geçirdi. Kardeşlerin cenazesi, savcılık incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
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