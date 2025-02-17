Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Olay 16 Şubat 2025 günü saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Berho Baş isimli vatandaş, dünürleri Halit Genel ve Müşkünaz Genel'in evlerinde hareketsiz yattığını fark ederek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.



Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri, Galip Genel (71) ve Müşkünaz Genel'in (79) hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde yapılan incelemelerde yoğun duman olduğu belirlenirken, maktullerin vücutlarında herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, Nöbetçi Tabip ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) Timi tarafından detaylı soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, cenazeler otopsi işlemleri için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.