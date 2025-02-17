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Giriş Tarihi: 17.2.2025 11:32 Son Güncelleme: 17.2.2025 11:44

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu Beldesi'nde, yaşlı çift evlerinde ölü bulundu. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Dilara FIRAT Dilara FIRAT
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Olay 16 Şubat 2025 günü saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Berho Baş isimli vatandaş, dünürleri Halit Genel ve Müşkünaz Genel'in evlerinde hareketsiz yattığını fark ederek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri, Galip Genel (71) ve Müşkünaz Genel'in (79) hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde yapılan incelemelerde yoğun duman olduğu belirlenirken, maktullerin vücutlarında herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, Nöbetçi Tabip ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) Timi tarafından detaylı soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, cenazeler otopsi işlemleri için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
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