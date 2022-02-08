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Giriş Tarihi: 8.2.2022 22:40 Son Güncelleme: 8.2.2022 22:55

Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Muğla Seydikemer’de sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti, kocası hastaneye kaldırıldı.

Seydikemer Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Süllü Ünsal (61) ve eşi Nurgül Ünsal, (57 ) sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlendi. Uzun süre ulaşamayan yakınları, eve girdiklerinde çifti yataklarında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Nurgül Ünsal'ın gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Süllü Ünsal'ın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
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