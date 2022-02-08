Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü

Seydikemer Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Süllü Ünsal (61) ve eşi Nurgül Ünsal, (57 ) sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlendi. Uzun süre ulaşamayan yakınları, eve girdiklerinde çifti yataklarında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, Nurgül Ünsal'ın gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen eşi Süllü Ünsal ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Süllü Ünsal'ın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.