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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Sobadan zehirlenen anne ile oğlu öldü

Sobadan zehirlenen anne ile oğlu öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Şeyhadil Mahallesi 67015 Sokak'ta yaşayan Zeynep Ağzıkara (81) ile oğlu Ferhat Ağzıkara'ya (44) ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde ikisini de yataklarında hareketsiz buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek öldüğünü belirledi. Fenalaşan Ağzıkara ailesinin yakınları, sağlık ve polis ekiplerince sakinleştirildi. Zeynep ve Ferhat Ağzıkara'nın cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bu arada, Ferhat Ağzıkara'nın başka bir mahallede yaşadığı, annesini ziyarete geldiği öğrenildi.

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Sobadan zehirlenen anne ile oğlu öldü
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