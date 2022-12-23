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Giriş Tarihi: 23.12.2022 21:16

Sobadan zehirlenen karı- kocayı ölüm ayırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Erol (68) yaşamını yitirdi, eşi Adiye Ertaş (64) ise hastaneye kaldırıldı.

DHA
Sobadan zehirlenen karı- kocayı ölüm ayırdı

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde oturan Erol ve Adile Ertaş'tan 1 gündür haber alamayan komşuları, bugün akşam saatlerinde kontrol etmek için evlerine gitti. Eve girdiklerinde çifti hareketsiz halde yatarken bulan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Erol Ertaş'ın hayatının kaybettiğini belirlerken, eşi Adile Ertaş'ı ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Evde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirledi. Erol Ertaş'ın cansız bedeni, polisin evde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Sobadan zehirlenen karı- kocayı ölüm ayırdı
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