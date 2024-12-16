Sobayı yakmak isterken canından oldu

İlçeye bağlı Hafik ilçesi Yeniköy köyünde Meryem Işkın'ın yalnız yaşadığı evde sabah saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Evin yatak odasında bulunan sobayı yakmak isteyen Işkın'ın elbiseleri alev aldı. Bu sırada evin kapısının açık olduğunu fark eden Işkın'ın ismi öğrenilemeyen akrabası eve girdiğinde yaşlı kadının yandığını gördü. Durum köy muhtarı Hasan Yaralı'ya bildirilerek yardım istendi. Yangın muhtar ve köylüler tarafından söndürüldü. Daha sonra olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Işkın'ın cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Meryem Işkın'ın evde yalnız yaşadığı ihtiyaçlarını ise akrabalarının karşıladığı öğrenildi.