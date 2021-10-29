SODİMER Başkanı Levent Eraslan: Facebook Metaverse kavramının sahibi olmak istiyor

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu. Zuckerberg, yaptığı yazılı açıklamayla köklü bir değişiklik yaptıklarını, söz konusu değişikliğin farklı uygulamaları ve teknolojileri tek bir yeni marka altında bir araya getireceğini aktardı.

SODİMER Başkanı Levent Eraslan konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu:

Sosyal medya devlerinden Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg şirketin ismini değiştireceği son günlerde konuşulmaya başlamıştı. Facebook'un bu hamlesinin ardındaki temel nedenin şirketin yalnızca bir sosyal medya platformu olarak anılmak istememesi yer alıyordu.

Ayrıca şirket son dönemde yaptığı çalışmalarla gelecek nesil teknolojiye sağlam bir zemin hazırladığını göstermeyi hedeflememektedir. Perşembe günü itibariyle Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg şirketin adını "Meta" olarak değiştirdiklerini duyurdu. Facebook Connect artırılmış ve sanal gerçeklik konferansında duyurulan isim değişikliği, şirketin sosyal medyanın ötesinde artan hedeflerini yansıtıyor.

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan

Elbette uzun yıllardır Facebook ismini kullanan ve bünyesinde yeni uygulamaları da katarak büyüyen şirketin ismini değiştirmesinin birçok nedeni vardır. Facebook artık sadece sosyal medya şirketi olmak istemiyor. "Meta" ile teknolojide dünya devi olmayı hedefliyor Artık Meta olarak bilinen Facebook, sanal bir dünyada çalışma ve oynama vizyonunu tanımlamak için bilim kurgu terimi metaverse'e dayanan yeni takma adı benimsedi. Facebook'un bu hamlesinin birçok farklı nedeni olabileceği düşünülüyor. Ancak başlıca neden şirketin artık yalnızca bir sosyal medya şirketi olarak anılmak istememesi. Bununla beraber Facebook'un internetin sanal gerçeklik versiyonu "metaverse"ü geliştirmek ve inşa etmek üzere attığı adımlardır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde şirket, bir dizi Portal görüntülü arama cihazı sunarak, Oculus sanal gerçeklik başlıklarının çeşitli sürümlerini piyasaya sürerek donanım konusundaki çabalarını hızlandırdı. Şirket, artırılmış ve sanal gerçekliğin önümüzdeki yıllarda stratejisinin önemli bir parçası olacağını belirtti. Ayrıca şirket kısa bir zaman önce gelecek yıl boyunca metaverse inşa etmek için gerekli teknolojileri geliştirmek için yaklaşık 10 milyar dolar harcayacağını söylemişti.

Bu çalışmalar ile sosyal medyanın değil teknoloji dünyasının devi ve geleceği olduğunu anlatmak isteyen Zuckerberg şirketine yeni bir isim vermeye karar vermiş olmalıdır. Sahip olduğu sosyal medya platformlarını da bir çatı altında toplayan şirket gelecekte teknolojinin devi olmayı hedefliyor. Son zamanlarda attığı adımlarla dijital dünyada en önde gelen şirket olmayı hedefliyorlar. Elbette atılan bu adımlar, şirketin hisse senedi fiyatlarını ve metaverse ile ilgili olan coinlere de doğrudan yansıyacaktır.