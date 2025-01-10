Şoför darp etti müdür izledi

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde otizmli gençler için kurulan spor kulübünde 29 Ağustos'ta yaşanan şiddet skandalında soruşturma tamamlandı. İddianamede skandalın perde arkası anlatıldı. Kulüpte servis şoförlüğü yapan Ferdi B.'nin otizmli genç B.C.'yi duvara sıkıştırarak defalarca kafasına ve yüzüne vurduğu, bu esnada kulübün müdürü Ezgi F.'nin de olay yerinde olduğu vurgulandı. İki şüpheliye de "Kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Bilirkişi raporunda ise şüpheli Ferdi B.'nin mağduru köşeye sıkıştırdığı, üst üste iki kez kafasına sertçe yumruk şeklinde vurduğu, akabinde şüphelinin beş kez mağdurun kafasına ve yüzüne yumruk attığı aktarıldı.İddianamede şiddeti belgeleyen öğretmen M.C.'nin ifadesine de yer verildi. Şüpheliler suçlamaları reddederken, "Kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.