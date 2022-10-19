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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Şoför eltiler

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iki elti Buket Eryılmaz ve Zehra Eryılmaz, eşlerine yardım için başladıkları şoförlüğü meslek edindi. Buket şehirler arası yollarda direksiyon sallarken Zehra ilçeler arası yolcu taşıyor

Erdoğan CANKUŞ
Şoför eltiler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki elti, yolcu taşıma şoförlüğü yapıyor. 29 yaşındaki Buket Eryılmaz şehirler arası yolcu taşırken, 28 yaşındaki Zehra Eryılmaz da Fethiye'den Muğla'nın ilçelerine yolcu taşıyarak ekmeğini kazanıyor. 8 aydan bu yana şehirler arası midibüs şoförlüğü yaptığını aktaran evli ve 3 çocuk annesi Buket Eryılmaz, "12 senedir eşimin mesleği olduğu için bu işin içindeyim. 5 yıl önce ehliyetimi aldım.
8 aydan bu yana da şehirler arası yolculuğa tek başıma çıkıyorum. Eşimin birkaç aracı olduğundan dolayı şoför bulma sorunu yaşıyorduk. İlk etapta kendim tek başıma yola çıkmadım. Zaman geçtikçe ustalaştım ve direksiyon başına geçtim. Bazı yolcularımız beni muavin sandı. Ama zaman geçtikçe, onlar da alıştılar. Birçok yolcu gelip benimle fotoğraf çektirmek istiyor. İşimi severek yapıyorum" dedi.



'EŞİM BIRAKTI, BEN DEVRALDIM'
Muğla ve ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan Zehra Eryılmaz ise, "Bu meslek bana eşimden kalma. Geçen sene başladım. Ehliyetim vardı ama yola çıkmıyordum. Eşim 'Mesleği bırakacağım' dedi. Ben de 'Arabayı ben kullanmak istiyorum' dedim. O da kabul etti. İlk etapta zorlandım. Önceleri erkek yolcular beni görünce şaşırıyorlardı. Zamanla alıştılar" diye konuştu.

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Şoför eltiler
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