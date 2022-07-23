Şoför epilepsi krizi geçiren çocuğu hastaneye yetiştirdi

Adana'da dolmuş şoförlüğü yapan Zeki Akarcalı, aracında epilepsi krizi geçiren 12 yaşındaki T.E.'yi güzergâhından çıkarak hastaneye yetiştirdi. Hasta bir çocuğa yardım yaparak örnek davranış sergileyen Zeki Akarcalı, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım, kim olsa aynısını yapardı" dedi.
DOLMUŞTA KRİZ GEÇİRDİ
Olay 21 Temmuz'da Seyhan ilçesinde meydana geldi. 12 yaşındaki T.E., Zeki Akarcalı'nın yönetimindeki 01 M 1046 plakalı Denizli dolmuşuna bindi. Toplu taşıma aracı Hurmalı Mahallesi'ne geldiği sırada T.E., epilepsi krizi geçirdi. Küçük çocuğun kriz geçirdiğini gören araç sürücüsü Akarcalı, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ekiplerini haber verdi.
KAMERALARA YANSIDI
Çocuğun durumunun daha da kötülendiğini fark eden dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, zaman kaybetmemek için 112 sağlık ekiplerini beklemeden güzergahından çıkarak en yakın hastaneye doğru sürmeye başladı. Akarcalı tarafından hastaneye yetiştirilerek tedavi altına alınan T.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dolmuş sürücüsünün bu örnek davranışı araç içinde bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
BULDUĞU CÜZDANI TESLİM ETMİŞTİ
Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, "Çocuğun ilk başta kalp krizi geçirdiğini sandım ama epilepsiymiş. O an görünce hemen ilk müdahaleyi yaptım sonrada hattan çıkıp hastaneye gittim. Allah bir daha yaşatmasın. Burada kim olsa aynısını yapardı. Ben vatandaşlık görevimi yaptım" dedi. Ayrıca Zeki Akarcalı, 2020 yılında da içerisinde 5 bin 40 lira olan cüzdanı sahibine teslim etmişti.