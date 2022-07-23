Şoför epilepsi krizi geçiren çocuğu hastaneye yetiştirdi

BULDUĞU CÜZDANI TESLİM ETMİŞTİ

Olaydan sonra yaşadıklarını anlatan dolmuş şoförü Zeki Akarcalı, "Çocuğun ilk başta kalp krizi geçirdiğini sandım ama epilepsiymiş. O an görünce hemen ilk müdahaleyi yaptım sonrada hattan çıkıp hastaneye gittim. Allah bir daha yaşatmasın. Burada kim olsa aynısını yapardı. Ben vatandaşlık görevimi yaptım" dedi. Ayrıca Zeki Akarcalı, 2020 yılında da içerisinde 5 bin 40 lira olan cüzdanı sahibine teslim etmişti.