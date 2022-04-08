Şoför koltuğundan 12 yaşında çocuk indi, polis ceza kesti

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aziziye ilçesindeki bir ortaokulun yakınında beklemeye başladı. İhbar edilen aracı durduran ekipler, sürücü koltuğundan küçük bir çocuğun indiğini gördü. Yapılan incelmelerde çocuğun 12 yaşında olduğu ve 7'inci sınıfa gittiği öğrenildi. Dedesinin, torununu şoför koltuğuna oturtmasını "Torunumu sabahları okula bırakıyorum. Bugün kızım da arabadaydı. Torunum annesine caka satmak istedi, ben de kıramadım" diyerek savundu.

Trafik ekipleri küçük çocuğu "Senden küçüklere örnek olman gerekmiyor mu? Sabah arabayla okula geliyorsun, bütün çocuklar sana bakıyor. Ne yapıyorsun? Suç işliyorsun, doğru mu? 18 yaşını doldurup ondan sonra araç kullanman gerekiyor. Bak bütün insanları mağdur ediyorsun. Buradaki arkadaşların da senin yüzünden hevesleniyorlar. İyi bir şey mi bu? Değil. Allah göstermesin birine çarpsan ne olacak? Sürücü belgen yok. Bundan sonra dedenden arabayı istemeyeceksin. Diyeceksin ki, 'Dede ben artık 18 yaşına gelene kadar araba sürmeyeceğim. Sürücü belgemi alacağım, araba sürmeyi iyice öğreneceğim ondan sonra arabayı kullanacağım" diyerek nasihatte bulundu.

Polislerin 3 bin 674 lira para cezası kestiği Dede Yakup Akpınar, hatalı olduğunu itiraf ederek özür diledi.