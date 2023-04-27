Haberler Yaşam Haberleri Şoför tuvalete gidince aracın kapısını açtı: Amacına ulaşamadan yakalandı!
Giriş Tarihi: 27.4.2023 09:31 Son Güncelleme: 27.4.2023 09:31

Şoför tuvalete gidince aracın kapısını açtı: Amacına ulaşamadan yakalandı!

İstanbul'da akaryakıt istasyonunda şoförünün lavaboya gitmesini fırsat bilen kişi, minibüsteki cep telefonunu çaldı. Durumu fark eden çevredekiler, hem o anları görüntüledi, hem de şüpheliyi yakaladı.

DHA
Şoför tuvalete gidince aracın kapısını açtı: Amacına ulaşamadan yakalandı!

Olay, Karadeniz Mahallesi Cebeci Caddesi'nde meydana geldi. Yakıt almak için cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna gelen minibüsün şoförü, yakıt dolumu yapıldığı sırada lavaboya gitti. Aracın kapılarının kilitlemeyen ve cep telefonunu koltuğun üzerine bırakan şoför lavabodayken, bir kişi araçtaki telefonu fark etti. Kişinin hareketlerinden şüphelenen bir sürücü ve arkadaşları ise bu kişiyi gözetlemeye başladı. Kısa süre sonra şüphelinin aracın kapısını açması üzerine onu gözetleyenler, cep telefonu kamerası ile hırsızlık anını kaydetmeye başladı. Şüpheli araçtaki cep telefonunu çalıp istasyondan uzaklaştığı sırada kendisini görüntüleyen kişiler, şüpheliyi uzaklaşmadan yakalayarak, istasyona geri getirdi. Şüphelinin çaldığı cep telefonu sahibine teslim edilirken, şoförün şüpheliden şikayetçi olmadığı ve telefonu teslim aldıktan sonra bıraktıkları öğrenildi.

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Şoför tuvalete gidince aracın kapısını açtı: Amacına ulaşamadan yakalandı!
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