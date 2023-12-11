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Giriş Tarihi: 12.12.2023

Şoförlere ‘özel’ eğitim

Şoförlere ‘özel’ eğitim
Konya Büyükşehir Belediyesi, göreve yeni başlayan otobüs şoförlerine, engelli yolcuların daha konforlu ulaşım deneyimi yaşamaları için eğitim veriyor.
Önceden belirlenen otobüs durağına gelen şoförler, göz bandı veya tekerlekli sandalye kullanarak kendilerini engelli yolcuların yerine koyuyor. Şoförler, yanlarında bir refakatçiyle otobüse binerek yolculuklarını gerçekleştiriyor.
Otobüs şoförlerinden Ali Muştu, eğitimin, gerçek bir farkındalık oluşturduğunu belirtti.
Bir diğer otobüs şoförü Faruk Kıyanç ise her sağlıklı vatandaşın birer engelli adayı olduğunu anımsatarak, "Tekerlekli sandalyeye oturduğumda onları daha iyi anladım. Elimizden geldiğince onlara daha iyi hizmet vereceğiz" diye konuştu.
Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca da eğitimler sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtti.

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Şoförlere ‘özel’ eğitim
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