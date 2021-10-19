Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şoförün imdadına polis yetişti: Gözüne damla damlattı
Giriş Tarihi: 19.10.2021 10:15

Şoförün imdadına polis yetişti: Gözüne damla damlattı

AA
Şoförün imdadına polis yetişti: Gözüne damla damlattı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, seyir halindeyken gözünden rahatsızlanan tır şoförüne trafik polisi damla damlatarak yardımcı oldu...

D-650 kara yolunda seyir halindeyken Arifiye ilçesi Yukarı Kirazca Mahallesi mevkisinde gözünden rahatsızlanan tır şoförü, aracını yol kenarına park etti.

Bu sırada devriye gezen Pamukova Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, tır şoförünün gözlerine damla damlatmaya çalıştığını ancak zorlandığını fark etti.

Aracından inen trafik polisi Mustafa Bulut, şoförün gözlerine damla damlattı.

Gözlerinde yanma ve kurumaya bağlı rahatsızlık olduğu öğrenilen tır şoförü, kendisine yardım eden polise teşekkür edip yoluna devam etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şoförün imdadına polis yetişti: Gözüne damla damlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA