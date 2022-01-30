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Giriş Tarihi: 30.1.2022 13:52 Son Güncelleme: 30.1.2022 14:12

Alkol masasında cinayet... Arkadaşını bıçaklayıp öldürdü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Alkol masasında cinayet... Arkadaşını bıçaklayıp öldürdü

İstanbul’da iki arkadaş alkol masasında tartıştı. Alkolün etkisiyle tartıştığı arkadaşını bıçaklayan ve öldüren katil zanlısı yakalandı.

Cinayetle sonuçlanan olay 29 Ocak Cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde meydana geldi. K.G. isimli bir kişi; Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir adreste bıçaklı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Alkol masasında cinayet! Arkadaşını bıçaklayıp öldürdü | Video

Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı, adresten kaçan M.E. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda; şüpheli M.E. ile K.G.'nin birlikte alkol aldıkları, ardından aralarında çıkan tartışma sonucunda M.E.'nin K.G.'yi bıçakladığı tespit edildi. M.E. isimli katil zanlısı gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada suç aleti olan bıçak bulunarak muhafaza altına alındı.

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Alkol masasında cinayet... Arkadaşını bıçaklayıp öldürdü
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