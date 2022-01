Cinayetle sonuçlanan olay 29 Ocak Cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde meydana geldi. K.G. isimli bir kişi; Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir adreste bıçaklı saldırıya uğradı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Alkol masasında cinayet! Arkadaşını bıçaklayıp öldürdü | Video

Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı, adresten kaçan M.E. isimli kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda; şüpheli M.E. ile K.G.'nin birlikte alkol aldıkları, ardından aralarında çıkan tartışma sonucunda M.E.'nin K.G.'yi bıçakladığı tespit edildi. M.E. isimli katil zanlısı gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada suç aleti olan bıçak bulunarak muhafaza altına alındı.