Sofradaki tartışma kanlı bitti

Rize'nin Pazar ilçesinde ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca (42), tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp annesi Emine Canca'yı (62) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı da yaraladı. Olaydan sonra kaçan şüpheli yakalandı. Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca ile babası Sami Canca arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammet Ali Canca, eline geçirdiği bıçakla babası Sami ile annesi Emine Canca ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı bıçaklayıp evden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sami Canca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğlu ise tedaviye alındı. Ekipler yaptığı aramalarda şüpheli Muhammet Ali Canca'yı gözaltına aldı.