Soğan tarlasından muhalefete çağrı

Bursa'nın meşhur Karacabey soğanının hasadının başlamasına sayılı günler kaldı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarlaya gitti, soğan üzerinden algı siyaseti yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Özkan "Biz toprağı saksıda, sebzeyi manavda görenlerden değiliz. Sürekli sahalardayız. Soğanla, patatesle illüzyon yaparak vatandaşları aldatmaya gerek yok. Kış aylarında havaların don yapması sebebiyle pazarlara sevk edilecek soğanlar zarar gördü. Yüzde 50'ye kadar zayiat verdiği için fiyatlarda beklenmedik yükseliş oldu. Ama hasatla birlikte fiyatlar düştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eline soğan alıp Türkiye'nin gündemine sokmaya çalışıyor.'Soğan fiyatları 30 liranın altına düşmemiş' diye de algı yapıyor. Adana'da soğan 10 liranın altına düştü. Ne kadar istiyorsa, kaç tır istiyorsanız ben getireyim. Geçtiğimiz gün biz Hatay'dan bir tır soğanı getirdik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Müsaade edin tırlarca soğanı CHP Genel Merkezi'nin önüne göndereyim. Onları vatandaşlara dağıtın" dedi. Özkan "Muhalefet liderleri, vatandaşın, köylünün, çiftçinin, soğanı ile patatesi ile algı yapmaya çalışmasınlar. Muhalefetin SİHA'lara, TCG Anadolu'ya, Togg'a bakmasını isteriz" diye konuştu. İHAÇiftçilütfü Demirbaş ise "Soğanda hasat yaklaştı. İşçilerimiz de geldi. Bir aya kadar toplamaya başlarız. Bu sene yağışı iyi aldık. Verim de çok güzel. Türkiye'nin her yerine yeterli soğanımız var. Hasat bittikten sonra, yeni soğanlar markete ulaştıktan sonra fiyat 7-10 lira olur" görüşünü dile getirdi